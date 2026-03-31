В Ярославле третьи сутки ликвидируют пожар в многоквартирном доме

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Пожарные третьи сутки ликвидируют пожар в многоквартирном доме в Ярославле, где пострадали три человека, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Ярославской области.

"Пожар еще не ликвидирован. Была ликвидация открытого горения, а сейчас идет проливка, разборка конструкций. Сложность в том, что очень много скрытых очагов горения под крышей, дымится периодически, и надо полностью все пролить. Вообще пожар тяжелый, сложный – с первого этажа до крыши, а пролить крышу – достаточно трудоемкий процесс", - рассказал собеседник.