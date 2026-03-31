20:56 31.03.2026 (обновлено: 21:16 31.03.2026)
Аракчи: Иран не давал ответа на предложение США, состоящее из 15 пунктов
Иран пока не отвечал на предложенный США план по урегулированию конфликта, состоящий из 15 пунктов, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи катарскому
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Вашингтон (штат)
Аракчи: Иран не направлял ответ на предложение США, состоящее из 15 пунктов

Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
СТАМБУЛ, 31 мар - РИА Новости. Иран пока не отвечал на предложенный США план по урегулированию конфликта, состоящий из 15 пунктов, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи катарскому телеканалу Al Jazeera.
"Мы пока не отправляли никакого ответа на предложенный США план из 15 пунктов и не выдвигали каких-либо предложений или условий. Также мы не приняли решения по поводу переговоров. У нас есть некоторые замечания в этой связи, а наши условия для завершения войны очевидны", - сказал министр.
Аракчи подчеркнул, что угрожать иранцам недопустимо, и призвал американского президента Дональда Трампа обращаться "уважительно" к народу Ирана.
Полученный Ираном план США по урегулированию конфликта является нереалистичным, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исамил Багаи.
Переговоры США и Ирана продолжаются и набирают интенсивность, заявил при этом ранее во вторник глава Пентагона Пит Хегсет, отметив, что Вашингтон предпочитает заключить сделку.
