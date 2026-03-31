Глава Пентагона умолчал об уничтоженном Ираном самолете E-3 Sentry

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга для журналистов умолчал об уничтоженном Ираном одном из самых дорогих самолетов ВВС США E-3 Sentry, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе брифинга для журналистов Хегсет , помимо характеристики самой операции, рассказывал, как военные США, задействованные в боевых действиях против Ирана , просили "больше бомб", расхваливал действия американского президента Дональда Трампа

Но о потере дорогостоящего самолета не упомянул.