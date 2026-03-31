Глава Пентагона умолчал об уничтоженном Ираном самолете E-3 Sentry

ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе брифинга для журналистов умолчал об уничтоженном Ираном одном из самых дорогих самолетов ВВС США E-3 Sentry, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии уничтожили дорогостоящий самолет E-3 США, также известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Стоимость самолета, по данным СМИ, превышает 500 миллионов долларов, а замена может занять годы.
В ходе брифинга для журналистов Хегсет, помимо характеристики самой операции, рассказывал, как военные США, задействованные в боевых действиях против Ирана, просили "больше бомб", расхваливал действия американского президента Дональда Трампа.
Но о потере дорогостоящего самолета не упомянул.
Его коллега, председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн, среди прочего, расхваливал сотрудников ВПК, рассказывал о похоронах ветерана. Он также умолчал о потере самолета.
