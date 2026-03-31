Глава МИД Ирана отрицает пуск ракеты в сторону Турции
15:12 31.03.2026 (обновлено: 15:37 31.03.2026)
Глава МИД Ирана отрицает пуск ракеты в сторону Турции
Глава МИД Ирана отрицает пуск ракеты в сторону Турции

Аракчи назвал данные о запуске ракеты в сторону Турции безосновательными

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 31 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом назвал безосновательными данные о пуске Тегераном ракеты в сторону Турции.
Ранее минобороны Турции сообщило о нейтрализации в понедельник баллистической ракеты, запущенной из Ирана, это уже четвертый случай с начала эскалации конфликта.
"Аракчи назвал сообщения о запуске ракеты Ираном в сторону Турции полностью безосновательными", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Иранский министр также предупредил, что "противники мира и дружбы" в регионе могут проводить операции "под ложным флагом".
"Иран привержен принципу добрососедства и уважению национального суверенитета и территориальной целостности Турции и готов к совместному техническому сотрудничеству для рассмотрения любых заявлений", - добавил иранский министр.
Он также коснулся угроз США нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, назвав их преступными и заявив, что Вашингтон игнорирует международное право и гуманитарные принципы, на что, по его словам, мировое сообщество должно отреагировать.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
