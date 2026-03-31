На Украине впали в истерику из-за поступка российской гимнастки

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федерация гимнастики Украины призвала лишить россиянку Софию Ильтерякову нейтрального статуса за инцидент с ее участием на церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии.

В понедельник 15-летняя Ильтерякова, выступающая в нейтральном статусе, заняла второе место в упражнениях с обручем. Первой стала украинка Таисия Онофрийчук, третьей - итальянка София Раффаэли. После включения гимна Украины на церемонии награждения Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, Ильтерякова продолжила стоять, развернувшись к ним спиной.

"Украинская федерация гимнастики выражает решительный протест из-за недопустимого поведения российской гимнастки, выступавшей под нейтральным статусом. Во время официальной церемонии награждения на Кубке мира в Софии Ильтерякова намеренно отвернулась от флага Украины, чем открыто продемонстрировала неуважение к государственному символу нашей страны и фундаментальным принципам Олимпийской хартии", - говорится в заявлении.

В релизе организации утверждается, что своим поступком российская гимнастка "нарушила правила поведения на официальных церемониях и принцип "спорт вне политики", проявила неуважение к соперникам и организаторам, а также продемонстрировала политическую враждебность".

"Украинская федерация гимнастики незамедлительно подготовит официальную жалобу в комиссию по этике и будет требовать аннулировать результат спортсменки на текущем турнире за неспортивное поведение, лишить спортсменку нейтрального статуса и усилить дальнейшую проверку на нейтральность, включив обязательство в полной мере уважать государственные символы всех стран-участниц", - добавляется в заявлении.