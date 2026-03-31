12:30 31.03.2026
https://ria.ru/20260331/garbuzov-2083977762.html
Гарбузов: в столичном промпарке продолжается строительство картинг-центра
На территории московского промышленного парка "Руднево" продолжается строительство картинг-центра, готовность объекта составляет более 60%, заявил министр... РИА Новости, 31.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083975986_0:197:1263:907_1920x0_80_0_0_1101a4c9dac7b17430361ac5157952c8.jpg
https://ria.ru/20260328/moskva-2083488496.html
https://ria.ru/20260328/moskva-2083486488.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2083975986_0:0:1263:947_1920x0_80_0_0_d523320cad21032c11486a85022a02a1.jpg
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Поддержка бизнеса, Анатолий Гарбузов, Москва
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. На территории московского промышленного парка "Руднево" продолжается строительство картинг-центра, готовность объекта составляет более 60%, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
По его словам, город развивает инфраструктуру для спорта и активного отдыха – в том числе на территории ОЭЗ "Технополис Москва".
Производство лифтов с уникальными и нестандартными характеристиками для различных отраслей промышленности - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Гарбузов: в Москве открыли производство лифтов для промышленных объектов
28 марта, 13:13
"Здесь продолжается строительство спортивно-развлекательного комплекса площадью 5,8 тысячи квадратных метров, его готовность уже достигла 63%. Картинг-центр станет новым пространством для семейного досуга и тренировок", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Министр подчеркнул, что на территории объекта будут созданы профессиональные трассы – открытая на 800 метров и крытая на 400 метров. Также в центре будут расположены арена виртуальной реальности, автосимуляторы и детские программы.
"На площадке планируется проводить до 90 соревнований в год, что позволит развивать массовый спорт и вовлекать жителей округа в регулярные занятия", — добавил Гарбузов.
Парк объекта составит более 100 электрических и бензиновых автомобилей, они произведены в России. Машинами смогут воспользоваться как взрослые, так и дети возрастом от трех лет.
Возведением центра занимается компания "Промстрой", она подведомственна ДИПП столицы. На данный момент закончились земляные работы. Сейчас специалисты занимаются возведением административно-бытового корпуса и здания крытой трассы.
Как подчеркнул гендиректор компании Владислав Султанов, в административной части рабочие обустраивают перегородки первого и второго этажей, они монтируют инженерные коммуникации. На площадке крытой трассы идет монтаж фасадных панелей, устройство систем кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции. Особое внимание специалисты уделяют монтажу спортивного освещения.
На территории особой экономической зоны действует льготный режим для предпринимателей. Предприятия расположены на площади в 390 гектаров.
Ранее Гарбузов рассказал, что столичное предприятие запустило новое направление по проектированию лифтов с уникальными и нестандартными характеристиками для различных отраслей промышленности.
Художники превратили фасады завода ТиНАО в арт-объект - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Гарбузов: художники превратили фасады завода ТиНАО в арт-объект
28 марта, 12:45
 
