Гарбузов: в столичном промпарке продолжается строительство картинг-центра

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. На территории московского промышленного парка "Руднево" продолжается строительство картинг-центра, готовность объекта составляет более 60%, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.

По его словам, город развивает инфраструктуру для спорта и активного отдыха – в том числе на территории ОЭЗ "Технополис Москва".

"Здесь продолжается строительство спортивно-развлекательного комплекса площадью 5,8 тысячи квадратных метров, его готовность уже достигла 63%. Картинг-центр станет новым пространством для семейного досуга и тренировок", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

Министр подчеркнул, что на территории объекта будут созданы профессиональные трассы – открытая на 800 метров и крытая на 400 метров. Также в центре будут расположены арена виртуальной реальности, автосимуляторы и детские программы.

"На площадке планируется проводить до 90 соревнований в год, что позволит развивать массовый спорт и вовлекать жителей округа в регулярные занятия", — добавил Гарбузов.

Парк объекта составит более 100 электрических и бензиновых автомобилей, они произведены в России. Машинами смогут воспользоваться как взрослые, так и дети возрастом от трех лет.

Возведением центра занимается компания "Промстрой", она подведомственна ДИПП столицы. На данный момент закончились земляные работы. Сейчас специалисты занимаются возведением административно-бытового корпуса и здания крытой трассы.

Как подчеркнул гендиректор компании Владислав Султанов, в административной части рабочие обустраивают перегородки первого и второго этажей, они монтируют инженерные коммуникации. На площадке крытой трассы идет монтаж фасадных панелей, устройство систем кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции. Особое внимание специалисты уделяют монтажу спортивного освещения.

На территории особой экономической зоны действует льготный режим для предпринимателей. Предприятия расположены на площади в 390 гектаров.