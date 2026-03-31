В Финляндии призвали министра обороны уйти в отставку за пропуск дронов ВСУ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Жители Финляндии в соцсетях раскритиковали своего министра обороны Антти Хяккянена за пропуск дронов ВСУ на территорию страны и призвали его уйти в отставку, выяснило РИА Новости.

Власти Финляндии ранее сообщили, что 29 марта два дрона упали недалеко от Коуволы, один из них идентифицирован как украинский Ан-196. Финская полиция заявила в понедельник, что обезвредила один из БПЛА, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.

"Когда вы уйдете в отставку? Вы уйдете в отставку, когда первые мирные жители погибнут от украинских беспилотников?" - написал один из пользователей под постом Хяккянена в соцсети X.

Кроме того, пользователи на фоне отсутствия в Хельсинки серьезной реакции на украинские дроны задаются вопросом, чьи интересы представляют финские власти.

"Вы являетесь министром обороны Финляндии или Украины ?" - написал другой финн.

Также обрушились с критикой на президента республики Александра Стубба.

"Никакой военной угрозы? То есть, вы были в курсе и координировали действия с Украиной? Вы не помогаете, вы подвергаете нас, финнов, опасности", - оставил комментарий пользователь под постом Стубба.

Некоторые пользовали также иронично прокомментировали тему "защищенности" Финляндии.

"Как им удалось пересечь границу при "лучшей в мире системе противовоздушной обороны?" - написал один.