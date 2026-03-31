В Финляндии призвали министра обороны уйти в отставку за пропуск дронов ВСУ
Жители Финляндии в соцсетях раскритиковали своего министра обороны Антти Хяккянена за пропуск дронов ВСУ на территорию страны и призвали его уйти в отставку,... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T12:33:00+03:00
2026-03-31T12:46:00+03:00
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Жители Финляндии в соцсетях раскритиковали своего министра обороны Антти Хяккянена за пропуск дронов ВСУ на территорию страны и призвали его уйти в отставку, выяснило РИА Новости.
Власти Финляндии
ранее сообщили, что 29 марта два дрона упали недалеко от Коуволы, один из них идентифицирован как украинский Ан-196. Финская полиция заявила в понедельник, что обезвредила один из БПЛА, к нему был прикреплен неразорвавшийся боеприпас.
"Когда вы уйдете в отставку? Вы уйдете в отставку, когда первые мирные жители погибнут от украинских беспилотников?" - написал один из пользователей под постом Хяккянена в соцсети X.
Кроме того, пользователи на фоне отсутствия в Хельсинки
серьезной реакции на украинские дроны задаются вопросом, чьи интересы представляют финские власти.
"Вы являетесь министром обороны Финляндии или Украины
?" - написал другой финн.
Также обрушились с критикой на президента республики Александра Стубба.
"Никакой военной угрозы? То есть, вы были в курсе и координировали действия с Украиной? Вы не помогаете, вы подвергаете нас, финнов, опасности", - оставил комментарий пользователь под постом Стубба.
Некоторые пользовали также иронично прокомментировали тему "защищенности" Финляндии.
"Как им удалось пересечь границу при "лучшей в мире системе противовоздушной обороны?" - написал один.
"Может, пора установить на телефон приложение для отслеживания дронов? Или выслеживать их как в Pokemon Go?" - задался вопросом другой финн.