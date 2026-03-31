В Финляндии построят один из крупнейших европейских ИИ-центров

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.

"Компания Nebius, специализирующаяся на облачных решениях в области искусственного интеллекта, сегодня объявила о строительстве нового центра по производству электроэнергии для ИИ в финском городе Лаппеенранта мощностью до 310 МВт", - говорится в релизе.

Проект является частью стратегии компании по достижению более 3 ГВт законтрактованной мощности к концу 2026 года. Ранее Nebius расширила свой дата-центр в Мянтсяля до 75 МВт и продолжает наращивать присутствие в регионе.

В регионе EMEA ( Европа Африка ) компания уже обеспечила свыше 750 МВт мощности. Также Nebius строит центр во Франции на 240 МВт. Новый финский объект будет использовать новейшие решения Nvidia для обучения и работы ИИ.

Комплекс создаст до 700 рабочих мест на этапе строительства и около 100 постоянных после запуска.

Проект ориентирован на устойчивое развитие: будет использоваться низкоуглеродная энергия, жидкостное охлаждение без потребления воды и система утилизации тепла, позволяющая снижать выбросы и затраты на отопление.