В Финляндии построят один из крупнейших европейских ИИ-центров
В Финляндии построят один из крупнейших европейских ИИ-центров - РИА Новости, 31.03.2026
В Финляндии построят один из крупнейших европейских ИИ-центров
Nebius построит новый центр по производству электроэнергии для искусственного интеллекта в финском городе Лаппеенранта мощностью до 310 МВт, сообщается в... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T10:34:00+03:00
2026-03-31T10:34:00+03:00
2026-03-31T11:07:00+03:00
финляндия
европа
ближний восток
в мире, финляндия, европа, ближний восток, искусственный интеллект (ии)
В мире, Финляндия, Европа, Ближний Восток, Искусственный интеллект (ИИ)
В Финляндии построят один из крупнейших европейских ИИ-центров
В Финляндии построят новый центр по производству электроэнергии для ИИ
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Nebius построит новый центр по производству электроэнергии для искусственного интеллекта в финском городе Лаппеенранта мощностью до 310 МВт, сообщается в пресс-релизе
компании.
"Компания Nebius, специализирующаяся на облачных решениях в области искусственного интеллекта, сегодня объявила о строительстве нового центра по производству электроэнергии для ИИ в финском городе Лаппеенранта мощностью до 310 МВт", - говорится в релизе.
Проект является частью стратегии компании по достижению более 3 ГВт законтрактованной мощности к концу 2026 года. Ранее Nebius расширила свой дата-центр в Мянтсяля до 75 МВт и продолжает наращивать присутствие в регионе.
В регионе EMEA (Европа
, Ближний Восток
и Африка
) компания уже обеспечила свыше 750 МВт мощности. Также Nebius строит центр во Франции
на 240 МВт. Новый финский объект будет использовать новейшие решения Nvidia для обучения и работы ИИ.
Комплекс создаст до 700 рабочих мест на этапе строительства и около 100 постоянных после запуска.
Проект ориентирован на устойчивое развитие: будет использоваться низкоуглеродная энергия, жидкостное охлаждение без потребления воды и система утилизации тепла, позволяющая снижать выбросы и затраты на отопление.
Компания Nebius Group, работающая в сфере технологий искусственного интеллекта, была образована на базе Yandex N.V. после продажи основного бизнеса консорциуму российских частных инвесторов в июле 2024 года. У Nebius Group осталось четыре стартапа: Nebius, Toloka, Avride и TripleTen и дата-центр в Финляндии
.