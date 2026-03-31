В популярной у россиян приграничной зоне Финляндии массово распродают дома
В приграничной к России зоне Финляндии, популярной у россиян, массово выставляют дома на продажу, выяснило РИА Новости, изучив финские сайты для поиска... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T11:42:00+03:00
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В приграничной к России зоне Финляндии, популярной у россиян, массово выставляют дома на продажу, выяснило РИА Новости, изучив финские сайты для поиска недвижимости.
Согласно данным сервиса для поиска недвижимости Oikotie Asunnot, в приграничных с Россией регионах Финляндии на данный момент выставлено на продажу более тысячи квартир и частных домов. Больше всего объявлений о продаже размещено в Лаппеенранте и Иматре, в которых россияне раньше активно приобретали недвижимость.
Стоимость некоторых объектов не превышает 10-15 тысяч евро, но есть и варианты выше 500-600 тысяч евро.
Помимо продажи, многие объекты недвижимости в приграничье сдаются в аренду. Так, по данным сайта Vuokraovi, в Лаппеенранте и Иматре насчитывается более 600 объявлений о сдаче в долгосрочную аренду квартиры или дома.
Власти Финляндии
в июле 2025 года ввели запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России
и Белоруссии
. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, жилые помещения в многоквартирных домах к ней не относятся. Однако, несмотря на то что возможность покупки квартиры в Финляндии для россиян сохраняется, спрос на них крайне низок из-за того, что попасть в страну стало затруднительно в обход закрытой границы, а также с учетом того, что государство перестало выдавать россиянам туристические визы.