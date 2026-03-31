В популярной у россиян приграничной зоне Финляндии массово распродают дома

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В приграничной к России зоне Финляндии, популярной у россиян, массово выставляют дома на продажу, выяснило РИА Новости, изучив финские сайты для поиска недвижимости.

Согласно данным сервиса для поиска недвижимости Oikotie Asunnot, в приграничных с Россией регионах Финляндии на данный момент выставлено на продажу более тысячи квартир и частных домов. Больше всего объявлений о продаже размещено в Лаппеенранте и Иматре, в которых россияне раньше активно приобретали недвижимость.

Стоимость некоторых объектов не превышает 10-15 тысяч евро, но есть и варианты выше 500-600 тысяч евро.

Помимо продажи, многие объекты недвижимости в приграничье сдаются в аренду. Так, по данным сайта Vuokraovi, в Лаппеенранте и Иматре насчитывается более 600 объявлений о сдаче в долгосрочную аренду квартиры или дома.