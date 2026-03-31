Рейтинг@Mail.ru
В популярной у россиян приграничной зоне Финляндии массово распродают дома - РИА Новости, 31.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 31.03.2026 (обновлено: 11:42 31.03.2026)
https://ria.ru/20260331/finlyandiya-2083893843.html
В популярной у россиян приграничной зоне Финляндии массово распродают дома
В популярной у россиян приграничной зоне Финляндии массово распродают дома - РИА Новости, 31.03.2026
В популярной у россиян приграничной зоне Финляндии массово распродают дома
В приграничной к России зоне Финляндии, популярной у россиян, массово выставляют дома на продажу, выяснило РИА Новости, изучив финские сайты для поиска... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T01:49:00+03:00
2026-03-31T11:42:00+03:00
жилье
финляндия
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2359:1327_1920x0_80_0_0_9f9db2211df24b909d812c64362cc799.jpg
https://ria.ru/20260214/tovarooborot-2074336002.html
https://ria.ru/20260214/tovarooborot-2074336002.html
финляндия
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075389758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbadc14f5e36860e2be8c2be85f6b34c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, финляндия, россия, белоруссия
Жилье, Финляндия, Россия, Белоруссия
В популярной у россиян приграничной зоне Финляндии массово распродают дома

РИА Новости: в популярной у россиян приграничной зоне Финляндии распродают дома

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии на здании в Хельсинки
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В приграничной к России зоне Финляндии, популярной у россиян, массово выставляют дома на продажу, выяснило РИА Новости, изучив финские сайты для поиска недвижимости.
Согласно данным сервиса для поиска недвижимости Oikotie Asunnot, в приграничных с Россией регионах Финляндии на данный момент выставлено на продажу более тысячи квартир и частных домов. Больше всего объявлений о продаже размещено в Лаппеенранте и Иматре, в которых россияне раньше активно приобретали недвижимость.
Стоимость некоторых объектов не превышает 10-15 тысяч евро, но есть и варианты выше 500-600 тысяч евро.
Помимо продажи, многие объекты недвижимости в приграничье сдаются в аренду. Так, по данным сайта Vuokraovi, в Лаппеенранте и Иматре насчитывается более 600 объявлений о сдаче в долгосрочную аренду квартиры или дома.
Власти Финляндии в июле 2025 года ввели запрет на осуществление сделок с недвижимостью для граждан России и Белоруссии. Под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, жилые помещения в многоквартирных домах к ней не относятся. Однако, несмотря на то что возможность покупки квартиры в Финляндии для россиян сохраняется, спрос на них крайне низок из-за того, что попасть в страну стало затруднительно в обход закрытой границы, а также с учетом того, что государство перестало выдавать россиянам туристические визы.
ЖильеФинляндияРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала