В Финляндии обнаружили беспилотник на льду пограничного с Россией озера

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Финская погранохрана сообщила об обнаружении беспилотника на льду пограничного с Россией озера.

"Пограничная охрана утром 31 марта обнаружила беспилотный летательный аппарат на льду озера Пюхяярви в Париккале", - говорится в сообщении на сайте погранохраны.

Россией. Озеро Пюхяярви в Париккале расположено на границе между Финляндией

Погранохрана также сообщила, что пограничный отряд Северной Карелии оцепил район, ситуация не представляет опасности для окружающих. Пограничники уточнили, что расследованием инцидента занимается полиция. Принадлежность дрона и другие подробности в сообщении не приводятся.