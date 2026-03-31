10:18 31.03.2026
В Финляндии цены на топливо выросли более чем на 40 процентов за месяц
Цены на топливо в Финляндии выросли на более чем на 40% в марте на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщило во вторник статистическое управление страны. РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T10:18:00+03:00
В мире, Финляндия, Ближний Восток, США
В Финляндии цены на топливо выросли более чем на 40 процентов за месяц

Цены на топливо в Финляндии выросли более чем на 40% из-за кризиса вокруг Ирана

© REUTERS / Abdul Saboor
Заправочный пистолет на АЗС - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
© REUTERS / Abdul Saboor
Заправочный пистолет на АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Цены на топливо в Финляндии выросли на более чем на 40% в марте на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщило во вторник статистическое управление страны.
"Средняя цена на топливо в марте 2026 года выросла по сравнению с предыдущим месяцем… Наибольшее ежемесячное изменение средней цены наблюдалось на легкое нефтяное топливо (40,9%), а наименьшее - на бензин марки 98 (9,1%)", - говорится в сообщении на сайте управления.
По данным управления, цены на легкое топливо в марте этого года выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Цена на дизель в марте составила 2,1 евро, на бензин 95 марки - 1,9 евро за литр, а на легкое нефтяное топливо - 1,8 евро.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.
В миреФинляндияБлижний ВостокСША
 
 
