В Финляндии цены на топливо выросли более чем на 40 процентов за месяц
2026-03-31T10:18:00+03:00
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Цены на топливо в Финляндии выросли более чем на 40% из-за кризиса вокруг Ирана
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Цены на топливо в Финляндии выросли на более чем на 40% в марте на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщило во вторник статистическое управление страны.
"Средняя цена на топливо в марте 2026 года выросла по сравнению с предыдущим месяцем… Наибольшее ежемесячное изменение средней цены наблюдалось на легкое нефтяное топливо (40,9%), а наименьшее - на бензин марки 98 (9,1%)", - говорится в сообщении на сайте управления.
По данным управления, цены на легкое топливо в марте этого года выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Цена на дизель в марте составила 2,1 евро, на бензин 95 марки - 1,9 евро за литр, а на легкое нефтяное топливо - 1,8 евро.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
- ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.