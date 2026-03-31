Люди едут на электросамокатах по набережной в Москве. Архивное фото

В ГД предложили добавить в "Разговоры о важном" урок об электросамокатах

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер Владислав Даванков предложили включить в цикл образовательного проекта "Разговоры о важном" тематическое занятие о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По словам депутатов, в РФ наблюдается рост использования СИМ, включая электросамокаты, в том числе среди несовершеннолетних. Они отметили, что большинство пострадавших в ДТП лиц, передвигавшихся на СИМ, составляют люди в молодом и среднем возрасте.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность включения в цикл "Разговоры о важном" отдельного тематического занятия, посвящённого безопасному использованию СИМ", - сказано в документе.

Парламентарии добавили, что урок может включать разъяснение действующих правил дорожного движения, обсуждение типичных ситуаций на дороге, разбор ответственности за нарушения, а также формирование навыков уважительного взаимодействия с пешеходами и другими участниками движения.

По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит повысить уровень информированности школьников о правилах использования СИМ, снизить число правонарушений и травматизма, сформировать культуру безопасного поведения и ответственности на дорогах.