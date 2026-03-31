21:30 31.03.2026
Экономист рассказал, что ждет Европу из-за ближневосточного конфликта
Если конфликт на Ближнем Востоке затянется еще на несколько месяцев, следующей зимой Европе может не хватить энергоресурсов для отопления домов, считает... РИА Новости, 31.03.2026
Зубец: продолжение ближневосточного конфликта приведет к дефициту нефтепродуктов

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Если конфликт на Ближнем Востоке затянется еще на несколько месяцев, следующей зимой Европе может не хватить энергоресурсов для отопления домов, считает экономист Алексей Зубец.
По его словам, продолжение конфликта на Ближнем Востоке может привести к дефициту нефтепродуктов.
"Следующая зима будет в Европе холодной, и в домах будет холодно, просто не будет газа со всеми дальше вытекающими последствиями. Эта история возможна, если война затянется еще на несколько месяцев", - сказал Зубец "Газете.ру".
Экономист считает, что от продолжения кризиса пострадают авиаперевозки, начнется рост цен на билеты и отказ людей от поездок.
Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прогнозировал острый дефицит во всех ключевых секторах в странах Евросоюза.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
