Почти 730 тысяч смолян прошли диспансеризацию и профосмотры

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Почти 726 тысяч жителей Смоленской области прошли диспансеризацию и профосмотры в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

На расширенном заседании коллегии регионального министерства здравоохранения подвели итоги деятельности за прошлый год, а также намечены планы работы на 2026 год. Губернатором Смоленской области Василием Анохиным поставлены задачи по повышению качества и доступности медицинской помощи, большое внимание при этом уделяется вопросам профилактики заболеваний.

"Повышение продолжительности жизни смолян — наш главный приоритет. Благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина, правительства Российской Федерации и Минздрава России мы активно модернизируем учреждения здравоохранения, укрепляем их материально-техническую базу и привлекаем высококвалифицированных специалистов. Особое внимание уделяем профилактике заболеваний. Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи ежегодно расширяется, что позволяет нам более эффективно решать задачи по повышению качества и доступности здравоохранения для всех жителей региона", — цитирует пресс-служба Анохина.

Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Смоленской области Виктория Макарова отметила, что осуществлено свыше 1,7 тысячи выездов передвижных медицинских бригад, которые приняли 50 тысяч пациентов.

"Таким образом мы заботимся о том, чтобы жители, независимо от места проживания, получали качественные медицинские услуги: могли пройти обследование, проконсультироваться у врача", — уточнила Макарова.

Она добавила, что в каждой бригаде есть врач-терапевт, акушер, рентген-лаборант. Комплексы оснащены современным оборудованием для диагностики и профилактики. Пациенты могут пройти флюорографию, маммографию и другие виды обследований.

Макарова подчеркнула, что в прошлом году были приобретены два передвижных медицинских комплекса для Сычевской и Дорогобужской центральных районных больниц.

Министр здравоохранения напомнила, что регион участвует в реализации двух национальных проектов: "Продолжительная и активная жизнь" (в него входят девять федеральных проектов) и нацпроект "Семья" (в его состав входит один федпроект "Охрана материнства и детства"). Общий объем их финансирования в прошлом году составил 2,1 миллиарда рублей. По итогам 2025 года все запланированные показатели национальных проектов были достигнуты в полном объеме. Их реализация позволила приобрести 29 быстровозводимых модульных фельдшерских пунктов в 14 учреждений Смоленской области, 60 санитарных автомобилей в 12 учреждений Смоленска и области, 1 передвижной медицинский комплекс (Дорогобужская ЦРБ), более 1,4 тысячи единиц медицинского оборудования, а также оборудования для оснащения фельдшерских пунктов в учреждения первичного звена.

Кроме того, проведен капитальный ремонт на 27 объектах здравоохранения в 11 медицинских учреждениях.