Эндокринолог рассказала, как снизить риски развития сахарного диабета

ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Для снижения рисков развития сахарного диабета необходимо нормализовать вес и контролировать показатели крови, сообщила РИА Новости главный эндокринолог Приморья, заведующая Приморским краевым центром диабета и эндокринных заболеваний Краевой клинической больницы №2 Ольга Цыганкова.

Ранее на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу, болезнь угрожает превратиться в эпидемию.

"Для снижения риска развития сахарного диабета необходимо нормализовать вес и в дальнейшем контролировать массу тела, придерживаться принципов рационального здорового питания с ограничением легкоусвояемых углеводов, регулярно заниматься физической активностью", - сказала врач.

По ее словам, один из ключевых факторов снижения риска сахарного диабета - это отказ от вредных привычек: табакокурения, употребления алкоголя.