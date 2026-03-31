Эндокринолог рассказала, как снизить риски развития сахарного диабета
Для снижения рисков развития сахарного диабета необходимо нормализовать вес и контролировать показатели крови, сообщила РИА Новости главный эндокринолог...
2026-03-31T03:08:00+03:00
https://ria.ru/20260324/diabet-2082527887.html
https://ria.ru/20260226/diabet-2076991433.html
Общество, Татьяна Голикова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Для снижения рисков развития сахарного диабета необходимо нормализовать вес и контролировать показатели крови, сообщила РИА Новости главный эндокринолог Приморья, заведующая Приморским краевым центром диабета и эндокринных заболеваний Краевой клинической больницы №2 Ольга Цыганкова.
Ранее на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора
вице-премьер Татьяна Голикова
заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу, болезнь угрожает превратиться в эпидемию.
"Для снижения риска развития сахарного диабета необходимо нормализовать вес и в дальнейшем контролировать массу тела, придерживаться принципов рационального здорового питания с ограничением легкоусвояемых углеводов, регулярно заниматься физической активностью", - сказала врач.
По ее словам, один из ключевых факторов снижения риска сахарного диабета - это отказ от вредных привычек: табакокурения, употребления алкоголя.
"И очень важно - медицинский контроль: анализ крови на глюкозу. Непременно - ежегодный комплексный медосмотр в рамках диспансеризации для выявления нарушений углеводного обмена или других заболеваний на ранней стадии", - отметила собеседница.