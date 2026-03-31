Эндокринолог рассказала, как снизить риски развития сахарного диабета - РИА Новости, 31.03.2026
03:08 31.03.2026
Эндокринолог рассказала, как снизить риски развития сахарного диабета
Для снижения рисков развития сахарного диабета необходимо нормализовать вес и контролировать показатели крови, сообщила РИА Новости главный эндокринолог... РИА Новости, 31.03.2026
Эндокринолог рассказала, как снизить риски развития сахарного диабета

Прием у врача. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар - РИА Новости. Для снижения рисков развития сахарного диабета необходимо нормализовать вес и контролировать показатели крови, сообщила РИА Новости главный эндокринолог Приморья, заведующая Приморским краевым центром диабета и эндокринных заболеваний Краевой клинической больницы №2 Ольга Цыганкова.
Ранее на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу, болезнь угрожает превратиться в эпидемию.
"Для снижения риска развития сахарного диабета необходимо нормализовать вес и в дальнейшем контролировать массу тела, придерживаться принципов рационального здорового питания с ограничением легкоусвояемых углеводов, регулярно заниматься физической активностью", - сказала врач.
По ее словам, один из ключевых факторов снижения риска сахарного диабета - это отказ от вредных привычек: табакокурения, употребления алкоголя.
"И очень важно - медицинский контроль: анализ крови на глюкозу. Непременно - ежегодный комплексный медосмотр в рамках диспансеризации для выявления нарушений углеводного обмена или других заболеваний на ранней стадии", - отметила собеседница.
