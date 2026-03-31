Минтранс Дагестана предупредил о новых паводках в регионе

МАХАЧКАЛА, 31 мар — РИА Новости. На реках в Дагестане вновь прогнозируют паводки, сообщило Министерство транспорта республики.
"На отдельных водотоках — с достижением неблагоприятных отметок. В горной местности не исключен сход селевых потоков малого объема", — предупредили там.
С 31 марта по 4 апреля ожидается умеренный дождь под влиянием южных циклонов. В отдельных районах возможны сильные ливни в последний день месяца и ночью в субботу. В горах на высоте выше двух тысяч метров возможен мокрый снег.
В свою очередь, руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков заявил, что опасные паводки на Северном Кавказе не прекратятся до начала лета.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления с перебоями в подаче электроэнергии и водоснабжении. На пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Местами из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждения получили дороги и мосты.