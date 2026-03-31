В Челябинске арестовали школьника, напавшего на одноклассницу

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мар - РИА Новости. Школьника, напавшего на одноклассницу в школе №32 Челябинска, арестовали, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Школьнику избрана мера пресечения в виде ареста. Мера избиралась в больничной палате", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе минздрава региона РИА Новости подтвердили, что пострадавшие - подросток и девочка - находятся под наблюдением специалистов в лечебном учреждении, их состояние стабильное.