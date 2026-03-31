СМИ: британские госслужащие требуют работы из дома из-за конфликта с Ираном

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Британские госслужащие требуют разрешения работать из дома из-за конфликта США и Израиля с Ираном и вызываемого им роста стоимости жизни, пишет газета Telegraph со ссылкой на Профсоюз государственных и коммерческих услуг (Public and Commercial Services Union, PCS).
"Госслужащие призывают отменить обязательную работу в офисе, чтобы защитить себя от роста стоимости жизни, вызванного войной в Иране", - говорится в статье.
Указывается, что PCS призывает британское правительство отменить правила, обязывающие госслужащих работать из офиса минимум три дня в неделю. Профсоюз заявил, что конфликт с Ираном "приводит к увеличению расходов для работников, которые и так едва ли сводят концы с концами".
По утверждению профсоюза, конфликт на Ближнем Востоке уже привел к росту цен на топливо, а также вызовет увеличение счетов за электроэнергию на 20% и подорожание продуктов питания.
При этом, как отмечает газета, лейбористское правительство отвергло рекомендации Международной энергетической организации (МЭО) по снижению энергозатрат путем возврата к удаленной работе, сославшись на то, что снабжение Великобритании энергоресурсами остается стабильным.
СМИ сообщили о неожиданном ударе по США от союзника по НАТО
30 марта, 12:19