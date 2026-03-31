Большунов три раза подряд наказал Коростелева. А где уровень Кубка мира?

Александр Большунов приехал на финал Кубка России с одной целью – ответить всем, кто считает, что "Сан Саныч уже не тот". И делает он это более чем успешно: три гонки – три победы. А Савелию Коростелеву пока что приходится вновь привыкать к роли второго номера.

"И вот это гордость страны?"

Обмен колкостями в адрес друг друга между Коростелевым Большуновым продолжался на протяжении всего сезона. Савелий как будто бы сразу решил показать, что для него нет авторитетов. А уж тем более кумиров. Даже столь величайший лыжник, как Александр Большунов, – всего лишь соперник. Один из сотен.

Еще в конце ноября после стычки Большунова с Бакуровым на этапе Кубка России в Кировске Коростелев не постеснялся пройтись по трехкратному олимпийскому чемпиону. Он не просто раскритиковал Александра, а посмел усомниться в его звании "гордости страны". Эти слова буквально повергли в шок лыжный мир. А многих даже взбесили.

« "Никто не хочет разбираться, нужна только кровь, - возмущался в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" старший тренер сборной Юрий Бородавко. - Находятся тинейджеры, которые сомневаются в величии Большунова. А я хочу ответить. Да, Большунов — великий лыжник! Имею ли я в виду под словом "тинейджер" Коростелева и его реакцию на инцидент? Да. Коростелев сомневается в величии. А я хочу снова ответить. Да, Александр — гордость страны! И если для него (Коростелева) этот поступок перечеркивает все остальное, надо дать оценку молодому человеку... Насколько он адекватен в своих словах".

Заявление Бородавко успокоило дерзкого 22-летнего лыжника. Хотя его последующий ответ выглядел скорее как оправдание. Савелий пытался сыграть на том, произошедшее ни в коем случае не умаляет заслуг Большунова, но выводы были сделаны. Кто-то мог посчитать, что инцидент на этом был исчерпан, однако все оказалось гораздо сложнее. Какое-то время Коростелев старался дистанцироваться от одного из своих главных соперников по внутрироссийским соревнованиям. А потом опять сорвался.

"Это цирк"

Причиной стали высказывания Большунова про уровень конкуренции на Олимпийских играх, куда Коростелева допустили в нейтральном статусе. "Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк", - отметил в феврале Александр. Реакция Савелия не заставила себя ждать.

« "Ну, он сказал: "Приезжай, забирай". Если это так просто, почему ты не здесь? Ведь путь на Олимпиаду — это не год-полтора. Это последние четыре года. И за все действия и слова могут быть последствия", - заявил Коростелев в эфире ОККО, явно намекая на причины недопуска Большунова к Играм.

Чемпионат России Коростелев пропустил: продолжал покорять трассы Кубка мира, причем порой делал это очень успешно и даже зацепил бронзу в разделке классикой на этапе в Лахти . И вот финал Кубка России наконец-то вновь свел Савелия и Александра вместе. Коростелев не поехал в Америку на финал мирового сезона и вернулся на родину. Тут его уже ждал Большунов, для которого было важно показать, кто же все-таки в доме "батя", а кому надо немного поумерить пыл.

Тур "Большой Вудьявр" открывал пролог – гонка на три километра свободным стилем, завершившаяся победой Большунова. Но интересен не столько сам факт первого места Сан Саныча, сколько отрыв от одного из главных преследователей – Савелия Коростелева, ставшего третьим. А он составил почти 9 секунд. На "трешке". И тут уже появлялись резонные мысли, насколько близка к реальности риторика о том, что Большунов "уже не торт".

На следующий день была гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. И вновь Большунов уверенно со всеми разобрался, в том числе и с Коростелевым, ставшим вторым. Внимание всех после финиша приковал один немаловажный момент: в жизни можно не находить точек соприкосновения, не общаться и даже не здороваться. А вот на трассе оставаться людьми. Коростелев не постеснялся поздравить Большунова с победой, похлопав Александра по спине. "Это очень здорово!" - не могла нарадоваться Елена Вяльбе в эфире телеканала "Триколор".