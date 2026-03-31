Суд признал, что Блиновская давала займы связанной с сетью глэмпингов фирме

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая установила, что Елена Блиновская выдала займы на 16,4 миллиона рублей ООО "Ветер", связанному с сетью яхтенных глэмпингов "Точка Немо", говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2025 года по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, признал, что несколько займов компании "Ветер" выдала именно "королева марафонов", а не подставные ООО "Ригель" и ООО "Ярославна", входившие в схему дробления бизнеса Блиновской

« "Указанные средства были получены от проведения тренинг-марафонов Блиновской Е.О., что подтверждается данными налоговой проверки и банковскими выписками", - отметил в своем определении суд первой инстанции.

С его выводами не согласилось ООО "Ветер", подавшее апелляционную жалобу на судебный акт. Апелляционный суд во вторник эту жалобу отклонил.

Издание "Коммерсант" в 2022 году сообщало, что Блиновская и супруга главы Роскачества Лилия Протасова вложились в развитие сети глэмпингов "Точка Немо". Пилотный объект был реализован в Ярославской области , второй – в Нижегородской. По данным "Коммерсанта", учредителем "Точки Немо" выступало ООО "Ветер", в котором на тот момент 60% было у Нины Синицыной, 25% - у Алексея Блиновского, мужа Блиновской, 15% - у Протасовой.

Сейчас на сайте сети "исполнителем "Точки Немо" Ярославль" значится ООО "Бейдевинд", в котором, по данным "БИР-Аналитик", 6% у ООО "Ветер", у Синицыной – 54%, у Протасовой – 15%, у Армена Гаспаряна – 25%.