В Москве подросток поджег автозаправку из-за угроз неизвестного
Подросток из-за угроз неизвестного в мессенджере поджег автозаправку на севере Москвы, он сам получил ожоги и был задержан, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T16:47:00+03:00
В Москве подросток поджег автозаправку из-за угроз неизвестного в мессенджере
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подросток из-за угроз неизвестного в мессенджере поджег автозаправку на севере Москвы, он сам получил ожоги и был задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги… в кратчайшие сроки задержали подростка 2010 года рождения. Он подозревается в поджоге на автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова", - написала она в канале на платформе МАХ.
По предварительных данным, несовершеннолетний облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. Отмечается, что возгорание было ликвидировано, никто, кроме подростка, получившего незначительные ожоги, не пострадал.
Сообщается, что спустя четыре часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. По данным правоохранителей, он совершил поджог под влиянием неизвестного, который связался с ним в мессенджере и угрожал расправой членам его семьи.