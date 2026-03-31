В Москве подросток поджег автозаправку из-за угроз неизвестного

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Подросток из-за угроз неизвестного в мессенджере поджег автозаправку на севере Москвы, он сам получил ожоги и был задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

« "Мои коллеги… в кратчайшие сроки задержали подростка 2010 года рождения. Он подозревается в поджоге на автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова", - написала она в канале на платформе МАХ.

По предварительных данным, несовершеннолетний облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. Отмечается, что возгорание было ликвидировано, никто, кроме подростка, получившего незначительные ожоги, не пострадал.