"Газинформсервис" автоматизировал управление доступом для бренда "Добрый"
11:20 31.03.2026
"Газинформсервис" автоматизировал управление доступом для бренда "Добрый"
"Газинформсервис" автоматизировал управление доступом для бренда "Добрый" - РИА Новости, 31.03.2026
"Газинформсервис" автоматизировал управление доступом для бренда "Добрый"
Российский вендор в области кибербезопасности "Газинформсервис" внедрил программный продукт для системы управления учетными записями и правами доступа (IdM/IGA) РИА Новости, 31.03.2026
2026-03-31T11:20:00+03:00
2026-03-31T11:20:00+03:00
технологии, кибербезопасность
Технологии, Кибербезопасность

"Газинформсервис" автоматизировал управление доступом для бренда "Добрый"

© Фото представлено пресс-службой ООО "Газинформсервис" "Газинформсервис" автоматизировал управление доступом для бренда "Добрый"
Газинформсервис автоматизировал управление доступом для бренда Добрый - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Газинформсервис" автоматизировал управление доступом для бренда "Добрый"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский вендор в области кибербезопасности "Газинформсервис" внедрил программный продукт для системы управления учетными записями и правами доступа (IdM/IGA) бренда "Добрый", сообщает компания.
До начала проекта управление доступом в компании, штат которой составляет 8500 сотрудников, было на иностранной системе управления идентификацией и авторизацией.
Первый этап проекта длился с января по ноябрь 2025 года. Внедрение решения позволило увеличить долю выполнения заявок системой без участия человека, сократить нагрузку на администраторов по рутинным операциям и время подготовки отчетов. Особенностью проекта стала плавная адаптация сотрудников, которые проходили обучение на этапе тестирования MVP (минимально жизнеспособного продукта), что позволило избежать сбоев при переходе на новую систему.
Второй этап проекта будет включать глубокую оптимизацию бизнес-процессов и дальнейшее расширение функционала системы под растущие требования бизнеса. Его предполагается завершить в ноябре 2026 года.
"Проект был по-настоящему сложным и интересным, он длился 11 месяцев. За это время нам удалось пройти путь от согласования ТЗ до полной замены иностранного инструмента автоматизации. Мы создали гибкое решение, адаптированное под специфику крупного FMCG-бизнеса, и намерены далее оказывать всяческую поддержку нашему заказчику в развитии его ИТ-экосистемы", — приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора – коммерческого директора "Газинформсервиса" Романа Пустарнакова.
 
