"Аэрофлот" ввел 14 допрейсов из Москвы в Египет в летнем сезоне 2026 года

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" добавила 14 новых рейсов из Москвы в Египет в летнем расписании 2026 года, сообщил перевозчик.

"Аэрофлот" увеличил частоту собственных регулярных рейсов из Москвы в Египет по сравнению с летним расписанием 2025 года. Добавлено 14 рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх", - говорится в сообщении.

Между Москвой и Хургадой будет выполняться 19 рейсов в неделю - на семь больше, чем в 2025 году. Авиакомпания планирует также выполнять на семь рейсов больше в Шарм-эш-Шейх, максимальное число полетов в неделю по этому маршруту будет достигать 20. Кроме того, "Аэрофлот" выполняет до семи рейсов в неделю между Москвой и Каиром.

"Помимо рейсов из Москвы, группа "Аэрофлот" в летнем сезоне будет выполнять регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 9 российских городов: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Пермь, Самара, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск", - отмечается в пресс-релизе.

В 2025 году "Аэрофлот" и авиакомпания "Россия" перевезли между Москвой и Хургадой более 351 тысячи пассажиров, между Москвой и Шарм-эль-Шейхом – более 374 тысяч человек. По обоим направлениям рост пассажиропотока составил около 10% по сравнению с 2024 годом.