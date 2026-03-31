09:31 31.03.2026 (обновлено: 09:47 31.03.2026)
Защита экс-замгубернатора Брянской области обжаловала приговор
Защита экс-замгубернатора Брянской области обжаловала приговор
БРЯНСК, 31 мар – РИА Новости. Адвокат бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, осужденного на 10 лет за взятку в особо крупном размере, подал жалобу на приговор, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
«
"Адвокат подал апелляционную жалобу на приговор Петроченко через суд первой инстанции", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Приговор бывшему замгубернатора огласили 13 марта в Брянском районном суде. Петроченко признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначили ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 20,7 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Петроченко был арестован Басманным судом Москвы 16 октября 2024 года. По версии следствия, с весны 2021 по сентябрь 2024 года бывший чиновник получил от индивидуального предпринимателя взятку в общей сумме 20,7 миллиона рублей за беспрепятственное заключение государственных контрактов, приемку и оплату товаров, работ и услуг по контрактам.
Уголовное дело о получении взятки за общее покровительство по службе, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с вымогательством взятки в особо крупном размере поступило в Брянский районный суд 26 сентября.
Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Петроченко был задержан с поличным, ему вменяется получение взятки за общее покровительство при заключении госконтрактов по приобретению видеокамер для фиксации административных правонарушений.
