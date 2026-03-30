МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели французского Читатели французского Le Figaro активно обсуждают слова Владимира Зеленского, что он якобы предложил России энергетическое перемирие.

"Ему нужно принять решение о начале переговоров, прежде чем все его бросят. Будем реалистами, он не победит, если только не решит устроить массовую резню над всеми мужчинами своей страны", — подчеркнул Marche à terre.

"Пусть он сначала вновь откроет трубопровод "Дружба" в знак доброй воли", — призвал пользователь D.75.

"Этот человек представляет опасность для Европы", — высказался Anonyme.

"Зе долго мучился, но вот он снова на первой полосе!" — воскликнул an.co.

"За исключением нескольких европейских политиков, его больше никто не слушает", — отметил Nautilus.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 20 марта, что киевский режим должен без каких-либо условий прекратить попытки ударов по энергетической инфраструктуре.