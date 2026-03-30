В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о перемирии на Пасху

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заявлению Владимира Зеленского о готовности Киева к перемирию на Пасху не стоит верить, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Четыре с лишним года враждебных действий Киева, причем это не только на поле боя, но и в информационной сфере, и стремление добиться подрыва доверия к России всеми возможными методами заставляют нас — к сожалению большому, наверное, для интересов мира во всем мире — не верить ничему, что заявляет Зеленский", — сказал Карасин в беседе с "Газетой.Ru".
Он отметил, что Зеленский "не принадлежит сам себе", поскольку "это игрушка в чужих руках, в частности европейцев, Европейского союза и НАТО". По мнению сенатора, не исключено, что Киев будет использовать перемирие на Пасху, чтобы "набирать очки" в сфере западного финансирования и поставок оружия ВСУ.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о праздничных перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено Владимиром Путиным, оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По окончании этого срока МО России сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи его нарушений украинской стороной.
Пасху в этом году западные славяне отмечают 5 апреля, православный праздник приходится на 12-е число. В 2023-м раскольническая Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новоюлианский календарь.