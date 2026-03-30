Медведчук: Зеленский перекладывает на Трампа ответственность за поражение

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский, обвинения США в давлении по вопросу вывода ВСУ из Донбасса, перекладывает на американского президента Дональда Трампа ответственность за свое поражение в конфликте, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Заочная перепалка между госсекретарем США Марко Рубио и Зеленским – очередное доказательство того, что кровавый клоун играет против Трампа , и в Вашингтоне это видят. Примитивная хитрость Зеленского заключается в том, что, обвиняя США в давлении по поводу вывода ВСУ из Донбасса, он перекладывает на Трампа ответственность за свое поражение в войне, приближение мира и его политическую кончину", - написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения.

По мнению политика, США сегодня как никогда необходимо исключить украинский вопрос из международной повестки, поэтому, если Зеленский не идет на мирные соглашения, то его нужно отстранить от власти или, по крайней мере, отодвинуть от реальных рычагов