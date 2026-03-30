10:02 30.03.2026
Медведчук: Зеленский перекладывает на Трампа ответственность за поражение
Медведчук: Зеленский перекладывает на Трампа ответственность за свое поражение

Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский, обвинения США в давлении по вопросу вывода ВСУ из Донбасса, перекладывает на американского президента Дональда Трампа ответственность за свое поражение в конфликте, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский лжет, утверждая, что гарантии безопасности Украины со стороны Вашингтона зависят от вывода ВСУ из Донбасса.
"Заочная перепалка между госсекретарем США Марко Рубио и Зеленским – очередное доказательство того, что кровавый клоун играет против Трампа, и в Вашингтоне это видят. Примитивная хитрость Зеленского заключается в том, что, обвиняя США в давлении по поводу вывода ВСУ из Донбасса, он перекладывает на Трампа ответственность за свое поражение в войне, приближение мира и его политическую кончину", - написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения.
По мнению политика, США сегодня как никогда необходимо исключить украинский вопрос из международной повестки, поэтому, если Зеленский не идет на мирные соглашения, то его нужно отстранить от власти или, по крайней мере, отодвинуть от реальных рычагов
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.
