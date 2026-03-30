Эксперт назвал новую проблему в поставках автозапчастей из Китая

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Проблема с поставкой в Россию запчастей для некоторых китайских автомобилей продолжает оставаться напряженной в 2026 году, и нередко она возникает из-за непонятного перевода названий деталей, рассказал автомобильный эксперт Владимир Андреев.

"Под "водными устройствами" в каталоге прячутся боковые подножки. "Пяткой в сборе" почему-то обозначен задний диван. "Инженер покрытия внутренняя пластина теплоизолирующий матрас" — это звукоизоляция капота. "Пребывание бара в сборе" — так называется газовый упор капота. "Сели в автобус, чтобы ручка устройства" — это просто потолочная ручка. Причем в легковой машине, не в автобусе", - привел примеры эксперт.