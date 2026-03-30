На Западе оценили шансы разблокировать Ормуз военным путем, пишет FT

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На Западе пессимистично оценивают возможность разблокировки Ормузского пролива исключительно военными способами, пишет обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.
"Западные военные стратеги крайне пессимистично оценивают шансы разблокировки пролива лишь военным путем", - пишет он.
Как отмечает Рахман, самым реалистичным вариантом развития событий является достижение соглашения с Ираном посредством переговоров.
По его мнению, таким образом у Ирана есть реальная возможность по завершении конфликта укрепить свои международные позиции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.