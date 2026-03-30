Захарова прокомментировала призыв еврокомиссара экономить на энергетике

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена меньше летать и экономить на топливе, назвав его "поражающим своей прогрессивностью".
"Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Как иронично отметила Захарова, новый слоган Еврокомиссии - "Погружаем во тьму за ваши деньги".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива наблюдается значительный рост цен на энергоносители в странах ЕС, которые одновременно готовятся отказаться от импорта российских газа и нефти.