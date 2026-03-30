Как мужчина трое суток выживал в затопленном корабле?

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Иногда реальность может быть гораздо страшнее, чем фантазии любого режиссера. Например, мужчина провел на морском дне 62 часа, ожидая спасения в воздушном кармане затонувшего корабля на глубине 30 метров.

Как его история превратилась в триллер? И что с ним случилось дальше?

Произошло за несколько минут

Харрисону Окене было 29 лет, он работал судовым коком на "Джасконе-4" — буксире, который помогал нефтяному танкеру примерно в 20 милях от побережья Нигерии.

Утром 26 мая 2013 года моряк занимался своими обычными делами. Он встал, помолился, как делал каждое утро, и направился на камбуз, чтобы включить плиту для завтрака. Он еще не успел одеться и был в одних шортах.

Катастрофа застала его в ванной, огромная волна ударила по буксиру, на котором он работал, и перевернула его. "Я пытался открыть дверь, чтобы выбраться, когда унитаз упал и ударил меня по голове", — рассказывает он.

Он успел увидеть, как из раны хлынула кровь, прежде чем погас свет. Ванная начала быстро наполняться водой. "Это не заняло много времени, — говорит он. — Минута, две минуты."

Тогда он почувствовал, как лодка коснулась морского дна. Она остановилась на глубине тридцати метров.

"Вокруг тела членов экипажа"

Окене выбрался из туалета и вместе с тремя другими членами экипажа попытался добраться до люка аварийного выхода. Внезапно вода ударила в полную силу и пронеслась по коридору, сметая попадавшихся на пути людей. Нигериец в ужасе наблюдал, как погибли три его товарища, шедших впереди. Самого кока напором воды отбросило в соседний туалет.

Вода прибывала медленно, но неуклонно, и заполняла тесную комнату. К счастью, образовался воздушный карман, который помог Окене выжить. Ему удалось оторвать со стены несколько плавучих панелей и соорудить из них некое подобие плота, чтобы вытащить свое тело из воды и замедлить охлаждение организма.

"Я был голоден, но больше всего я хотел пить. Соленая вода отслоила кожу от моего языка, — вспоминает моряк. Кроме бутылки колы, которую нашел Харрисон, в течение 62 часов он ничего не ел и не пил. — Было очень, очень холодно и темно. Я ничего не видел. Но я ощущал вокруг себя тела мертвых членов моего экипажа. Я чувствовал их запах… Это был ужас".

Непрестанно молился

Несмотря на сложность положения, в котором он оказался, моряку удалось сохранить ясный рассудок.

"Я пытался убить страх, который был передо мной. Потому что страх — это то, что может убить тебя очень быстро. Паника, которая на тебя наваливается, убивает тебя раньше, чем наступает настоящая смерть", — рассказывал Окене.

Запертый в воздушном кармане, моряк не упал духом, он стал молиться и читать псалом, который жена накануне прислала ему в текстовом сообщении.

"Я молился около сотни раз, — вспоминает Окене. — Когда я уставал, я просто звал Бога по имени и надеялся на Божественную помощь".

Чудесное спасение

На вторые сутки умирающий от холода, голода, обезвоживания и удушья моряк услышал звук корабельного двигателя — это пришла помощь. Тогда Окене не знал, сколько прошло времени, он почувствовал движение воды и увидел свет водолазного фонаря, когда дайвер проплывал мимо его каюты.

Он опустился в воду и дотронулся до плеча водолаза. "Тот вздрогнул от страха. Я отплыл назад и просто держал руку в воде и махал ею перед его камерой, надеясь, что люди наверху увидят картинку", — вспоминает Харрисон.

Джен Чемберлен, один из руководителей операции, рассказывал позже: "Первоначально мы готовились к операции по поиску тел погибших. Мы никак не ожидали, что кто-нибудь мог выжить под водой так долго".

"Великое предназначение"

После случившегося Окене перестал бояться воды. Он стал водолазом, занимается установкой, строительством и ремонтом нефтегазовых объектов. Страшный опыт, полученный под водой, и то, что он выжил, во многом изменили его мышление и взгляд на жизнь.