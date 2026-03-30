13:45 30.03.2026
Вучич ожидает энергокризиса при наземной операции в Иране
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего энергокризиса в случае наземной военной операции в Иране и дальнейшего роста цен на топливо. РИА Новости, 30.03.2026
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего энергокризиса в случае наземной военной операции в Иране и дальнейшего роста цен на топливо.
Вучич в понедельник сообщил журналистам, что опасается роста цен на нефть ввиду энергокризиса, привел данные о том, что цена за баррель превысила отметку в 115 долларов.
"Сколько государство сможет выдержать, выдержит. Если продлится эта катастрофа, если начнется наземная операция... никто не сможет выдержать, это невозможно. Мы должны будем прекратить все, чтобы выжить, новости настолько плохие, что у меня нет слов", - сказал сербский лидер.
"Это ведет весь мир к пропасти, особенно Европу", - подчеркнул Вучич.
В то же время, министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в минувшую пятницу, что дизтопливо в Сербии подорожало минимально, на один динар (около 0,008 евро) за литр, а цена на бензин осталась прежней. Как отметила министр, хотя ставки на биржах "высоки и давление на рынок исключительное", в Сербии удалось удержать цены топлива на почти том же уровне.
Решением правительства Сербии с минувшей пятницы на неделю цена литра дизеля составляет 213 динаров за литр (около 1,8 евро), евро премиум бензина - 188 динаров за литр (около 1,6 евро).
Вучич 20 марта сообщил о повторном снижении акцизов на топливо на 40% в связи с ситуацией в энергетике. Он ранее сказал, что госрезервы нефтепродуктов составляют около 270 тысяч тонн.
