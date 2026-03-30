В Белгородской области два человека получили ранения при атаках ВСУ

БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Женщина и сотрудник подразделения "Орлан" ранены в результате атак дронов ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что вследствие атаки ещё одного беспилотника ранен сотрудник подразделения "Орлан". С минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног он госпитализирован в местную больницу, добавил губернатор.