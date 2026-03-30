Вспышка на Солнце может повлиять на старт лунного корабля НАСА

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новая мощная вспышка на Солнце может повлиять на старт лунного корабля НАСА, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В Лаборатории ранее отмечали, что на Солнце впервые за два месяца произошла очень сильная вспышка, сопровождаемая выбросом облака плазмы. Основная масса вещества уходит вбок от Земли , но из-за существующего отклонения - угол не полностью безопасен, потому что периферийные части облака газа могут задеть Землю.

"Как и прежде, причем сейчас в ещё большей степени, неизбежно возникает корреляция события с назначенным на 1 апреля (01.24 2 апреля мск - ред.) стартом лунного корабля НАСА ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ИКИ РАН

По словам ученых, Национальное управление океанических и атмосферных давлений США (NOAA) ранее сообщало, что будет информировать НАСА о возможных солнечных радиационных бурях в даты миссии "Артемида-2" для оценки рисков для здоровья экипажа и исправности техники.

"Финальное решение, впрочем, в любом случае принимает агентство с учетом всех факторов", - добавили ученые.

Первый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion с беспилотной миссией "Артемида-1" состоялся в ноябре 2022 года. Следующий полет, "Артемида-2", уже с экипажем, намечен на 1 апреля 2026 год. В рамках миссии планируется облететь Луну , чтобы годом позже с миссией "Артемида-3" вернуться на нее для высадки.