https://ria.ru/20260330/vspyshka-2083697247.html
Вспышка на Солнце может повлиять на старт лунного корабля НАСА
Новая мощная вспышка на Солнце может повлиять на старт лунного корабля НАСА, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 30.03.2026
земля
луна
наса
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_17:0:1699:946_1920x0_80_0_0_a75a66211d44ab1531a19bffcd697b16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054237715_228:0:1489:946_1920x0_80_0_0_0411196c81f51a95fb4f250cce508d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Новая мощная вспышка на Солнце может повлиять на старт лунного корабля НАСА, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
В Лаборатории ранее отмечали, что на Солнце впервые за два месяца произошла очень сильная вспышка, сопровождаемая выбросом облака плазмы. Основная масса вещества уходит вбок от Земли
, но из-за существующего отклонения - угол не полностью безопасен, потому что периферийные части облака газа могут задеть Землю.
"Как и прежде, причем сейчас в ещё большей степени, неизбежно возникает корреляция события с назначенным на 1 апреля (01.24 2 апреля мск - ред.) стартом лунного корабля НАСА
", - говорится в сообщении в Telegram-канале
ИКИ РАН
.
По словам ученых, Национальное управление океанических и атмосферных давлений США (NOAA) ранее сообщало, что будет информировать НАСА о возможных солнечных радиационных бурях в даты миссии "Артемида-2" для оценки рисков для здоровья экипажа и исправности техники.
"Финальное решение, впрочем, в любом случае принимает агентство с учетом всех факторов", - добавили ученые.
Первый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion с беспилотной миссией "Артемида-1" состоялся в ноябре 2022 года. Следующий полет, "Артемида-2", уже с экипажем, намечен на 1 апреля 2026 год. В рамках миссии планируется облететь Луну
, чтобы годом позже с миссией "Артемида-3" вернуться на нее для высадки.
Миссия "Артемида-4" должна стать полетом четырех астронавтов к окололунной станции с последующей высадкой на поверхность Луны и сейчас официально планируется на 2028 год, но аудиторские органы ранее предупреждали о вероятных задержках. В частности, запуск "Артемида-2" уже несколько раз переносился.