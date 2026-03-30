Жительница Волгограда получила срок за истязание четверых детей

ВОЛГОГРАД, 30 мар – РИА Новости. Жительницу Волгограда, которая избивала, не кормила и оставляла без медицинской помощи четверых детей, приговорили к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы, сообщили в СУСК России по региону.

По информации следственного управления, на иждивении у женщины находились четверо детей, младшему из которых на момент совершения преступлений было девять месяцев. Мать систематически оставляла детей без присмотра, пищи и надлежащего ухода, лишала их средств гигиены и своевременной медицинской помощи, кроме того, неоднократно избивала их.