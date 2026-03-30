На Украине сотрудники военкомата до смерти избили многодетного отца
Сотрудники военкомата на Украине до смерти избили отца шестерых детей во время насильственной мобилизации, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук. РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T18:45:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине до смерти избили отца шестерых детей во время насильственной мобилизации, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.
"У меня в округе есть ситуация, когда отца шестерых детей заломали, привезли, побили, потом поставили к стенке, чтобы он перед камерами якобы сам упал. Потом (мужчина – ред.) потерял сознание и умер", - рассказал Камельчук в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".
По его словам, также известен случай, когда во время перевозки военнослужащих в учебную часть в автобусе убили мобилизованного мужчину.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.