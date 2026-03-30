Минэкономразвития рассказало о работе над безвизом с Индией и Вьетнамом

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия работает над соглашениями о групповом безвизе с Индией и Вьетнамом, рассказали РИА Новости в Минэкономразвития РФ.

Российские туристы могут въехать во Вьетнам без виз на 45 дней. Вьетнамским туристам сейчас для въезда в Россию необходима виза.