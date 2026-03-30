ФСБ назвала самые частые методы вербовки жителей ДНР со стороны ВСУ
Самыми частыми методами для вербовки взрослых и подростков в ДНР со стороны ВСУ остается шантаж и попытки втереться в доверие через общие интересы, сообщил РИА... РИА Новости, 30.03.2026
ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Самыми частыми методами для вербовки взрослых и подростков в ДНР со стороны ВСУ остается шантаж и попытки втереться в доверие через общие интересы, сообщил РИА Новости официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.
"Один из распространенных способов (вербовки – ред.) это шантаж, когда родственники находятся на смежной территории по ту сторону (на Украине
- ред.) и пытаются выйти на людей, которые находятся здесь путем шантажа, пытаясь склонить к противоправной деятельности", - сказал официальный представитель УФСБ России
по ДНР
.
Представитель ведомства добавила, что противник на постоянной основе пытается выйти на контакт с населением ДНР, вовлекая в преступную деятельность и используя жителей республики как расходный материал.
"Также популярная история, когда подростка в процессе компьютерных игр или поиска заработка действительно начинают склонять, как будто на дружеской основе, вовлекая в преступную и деятельность", - сказала Клепанова.
Она подчеркнула, что после склонения к противозаконным действиям подростку, например, поручают делать фотографии номеров машин, следить за действиями своих руководителей с дальнейшей передачей информации противнику, за что уже будет грозить уголовная ответственность.