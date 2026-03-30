ФСБ назвала самые частые методы вербовки жителей ДНР со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Самыми частыми методами для вербовки взрослых и подростков в ДНР со стороны ВСУ остается шантаж и попытки втереться в доверие через общие интересы, сообщил РИА Новости официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова.

"Один из распространенных способов (вербовки – ред.) это шантаж, когда родственники находятся на смежной территории по ту сторону (на Украине - ред.) и пытаются выйти на людей, которые находятся здесь путем шантажа, пытаясь склонить к противоправной деятельности", - сказал официальный представитель УФСБ России по ДНР

Представитель ведомства добавила, что противник на постоянной основе пытается выйти на контакт с населением ДНР, вовлекая в преступную деятельность и используя жителей республики как расходный материал.

"Также популярная история, когда подростка в процессе компьютерных игр или поиска заработка действительно начинают склонять, как будто на дружеской основе, вовлекая в преступную и деятельность", - сказала Клепанова.