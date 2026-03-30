В Венгрии прокомментировали сообщения СМИ о подготовке ЕС к победе Орбана

БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан прокомментировал публикацию западных СМИ о том, что Брюссель готовится выработать меры против Виктора Орбана на случай, если он останется у власти по итогам парламентских выборов, заявив, что приятно наблюдать, как ЕС признает преимущество венгерского премьера и готовится к его победе.