14:19 30.03.2026
В Венгрии прокомментировали сообщения СМИ о подготовке ЕС к победе Орбана
В Венгрии прокомментировали сообщения СМИ о подготовке ЕС к победе Орбана

Балаж Орбан: ЕС готовится к миру, где Виктор Орбан победит

БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан прокомментировал публикацию западных СМИ о том, что Брюссель готовится выработать меры против Виктора Орбана на случай, если он останется у власти по итогам парламентских выборов, заявив, что приятно наблюдать, как ЕС признает преимущество венгерского премьера и готовится к его победе.
Газета Politico ранее сообщила со ссылкой на десять дипломатов ЕС, что в сообществе обсуждают несколько идей, как предотвратить дестабилизацию работы блока со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана или любого другого "проблемного лидера", они включают в себя изменение порядка голосования, приостановку финансирования и даже исключение из Евросоюза.
"Согласно Politico, ЕС уже готовится к миру, где Виктор Орбан победит. Приятно видеть, что даже в Брюсселе знают: венгры поддерживают патриотические силы и Виктора Орбана, несмотря на поток фальшивых опросов", - написал Балаж Орбан в соцсети Х.
Политик отметил, что "пока Брюссель встает на сторону Украины, а не своих собственных стран-членов" и посоветовал "научиться справляться с ситуацией, когда государство служит интересам своего народа", обратившись к тексту договоров ЕС.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ранее сам Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии. Также он заявлял, что Брюссель вмешивается в выборы в Венгрии, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО. Власти Венгрии неоднократно повторяли, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Украина.
