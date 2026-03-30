В Венгрии прокомментировали сообщения СМИ о подготовке ЕС к победе Орбана

БУДАПЕШТ, 30 мар - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан прокомментировал публикацию западных СМИ о том, что Брюссель готовится выработать меры против Виктора Орбана на случай, если он останется у власти по итогам парламентских выборов, заявив, что приятно наблюдать, как ЕС признает преимущество венгерского премьера и готовится к его победе.
Газета Politico ранее сообщила со ссылкой на десять дипломатов ЕС, что в сообществе обсуждают несколько идей, как предотвратить дестабилизацию работы блока со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана или любого другого "проблемного лидера", они включают в себя изменение порядка голосования, приостановку финансирования и даже исключение из Евросоюза.
Политик отметил, что "пока Брюссель встает на сторону Украины, а не своих собственных стран-членов" и посоветовал "научиться справляться с ситуацией, когда государство служит интересам своего народа", обратившись к тексту договоров ЕС.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ранее сам Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в Венгрии. Также он заявлял, что Брюссель вмешивается в выборы в Венгрии, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО. Власти Венгрии неоднократно повторяли, что в венгерскую предвыборную кампанию активно вмешивается Украина.
