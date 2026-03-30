На Урале экс-налоговик получил восемь лет за взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего налогового инспектора Руслана Шаехова к 8 годам строгого режима и штрафу в 3 миллиона рублей за взятки от хозяев торговых точек в 325 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Суд установил, что Шаехов с 2018 по 2023 год, вплоть до момента увольнения, систематически брал деньги от владельцев торговых точек в Железнодорожном районе Екатеринбурга за непривлечение их к ответственности за нарушения. В общем он получил 325 тысяч рублей.
"Руслан Шаехов признан виновным в 6 преступлениях, предусмотренных частью 3 статьей 290 УК РФ (Получение взятки), и в одном преступлении по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (Взятка в крупном размере). Ему назначено окончательное наказание — 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, бывшему инспектору запрещено занимать должности в налоговых органах, связанные с функциями представителя власти, на семь лет. Также с него взысканы в доход государства 325 тысяч рублей взяток.