На Урале экс-налоговик получил восемь лет за взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего налогового инспектора Руслана Шаехова к 8 годам строгого режима и штрафу в 3 миллиона рублей за взятки от хозяев торговых точек в 325 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Кроме того, бывшему инспектору запрещено занимать должности в налоговых органах, связанные с функциями представителя власти, на семь лет. Также с него взысканы в доход государства 325 тысяч рублей взяток.