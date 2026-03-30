Университет в Бейруте перешел на дистанционную форму после угроз Ирана

БЕЙРУТ, 30 мар - РИА Новости. Занятие в Американском университете в Бейруте (AUB) переведены на дистанционную форму в понедельник и вторник из-за угрозы со стороны Ирана о нанесении ударов по вузам, имеющим отношение к США на Ближнем Востоке, заявил глава AUB Фадло Хури.
Ранее телеканал Press TV сообщал, что Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана назвал университеты Израиля и США на Ближнем Востоке легитимной целью для ударов после атаки двух стран на университет в Тегеране.
"На данный момент у нас нет никаких подтверждений наличия прямых угроз в адрес нашего университета, его кампуса или медицинских центров. При этом в качестве меры предосторожности в понедельник и вторник мы полностью переходим на дистанционный формат работы, за исключением ключевого персонала", - говорится в заявлении.
Глава AUB подчеркнул, что Американский университет в Бейруте более полутора веков поддерживает идеи мирного развития и прогресса для тех, кого обучает. По его словам, на протяжении 160 лет университет остается открытым, независимым и инклюзивным образовательным учреждением, принимающим людей вне зависимости от их религии, политических взглядов и происхождения, а медицинские центры университета продолжают лечить и заботиться о людях из самых разных слоев общества.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.