02:32 30.03.2026
Университет в Бейруте перешел на дистанционную форму после угроз Ирана
Университет в Бейруте перешел на дистанционную форму после угроз Ирана
Занятие в Американском университете в Бейруте (AUB) переведены на дистанционную форму в понедельник и вторник из-за угрозы со стороны Ирана о нанесении ударов... РИА Новости, 30.03.2026
Университет в Бейруте перешел на дистанционную форму после угроз Ирана

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
БЕЙРУТ, 30 мар - РИА Новости. Занятие в Американском университете в Бейруте (AUB) переведены на дистанционную форму в понедельник и вторник из-за угрозы со стороны Ирана о нанесении ударов по вузам, имеющим отношение к США на Ближнем Востоке, заявил глава AUB Фадло Хури.
Ранее телеканал Press TV сообщал, что Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана назвал университеты Израиля и США на Ближнем Востоке легитимной целью для ударов после атаки двух стран на университет в Тегеране.
«

"На данный момент у нас нет никаких подтверждений наличия прямых угроз в адрес нашего университета, его кампуса или медицинских центров. При этом в качестве меры предосторожности в понедельник и вторник мы полностью переходим на дистанционный формат работы, за исключением ключевого персонала", - говорится в заявлении.

Глава AUB подчеркнул, что Американский университет в Бейруте более полутора веков поддерживает идеи мирного развития и прогресса для тех, кого обучает. По его словам, на протяжении 160 лет университет остается открытым, независимым и инклюзивным образовательным учреждением, принимающим людей вне зависимости от их религии, политических взглядов и происхождения, а медицинские центры университета продолжают лечить и заботиться о людях из самых разных слоев общества.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
