05:37 30.03.2026
Россия в мае оценит отношение МАГАТЭ к ситуации на ЗАЭС, заявил Ульянов
Россия в мае оценит отношение МАГАТЭ к ситуации на ЗАЭС, заявил Ульянов
ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Россия в мае оценит, изменило ли МАГАТЭ подход к освещению ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, после того, как российская сторона озвучила свои замечания к работе МАГАТЭ в марте, изменений пока не было.
«
"Но тут нужно иметь в виду, что Агентство, помимо еженедельных сводок, публикует свои более основательные доклады раз в три месяца, перед очередной сессией Совета Управляющих. Ближайшая состоится в июне, значит, в конце мая появится доклад. Безусловно, выводы мы сделаем. Если нас что-то не будет устраивать, мы, как всегда, в том числе публично, предъявим свои претензии Секретариату", - сказал Ульянов.
С сентября 2022 года на ЗАЭС на ротационной основе постоянно находятся эксперты МАГАТЭ, и вопрос о прекращении их работы не поднимается ни Агентством, ни Россией. Российская сторона считает их присутствие полезным, отмечается, что это способствовало прекращению ударов со стороны Украины по периметру станции.
При этом, по данным Москвы, украинские атаки продолжаются по прилегающим территориям, включая промзону и Энергодар.
Вместе с тем, российская сторона в марте отметила ряд претензий к работе персонала МАГАТЭ. Например, Москва считает, что Агентство уделяет много внимания мелким техническим проблемам, которые встречаются на любой АЭС по всему миру, но в случае с ЗАЭС они выставляются как нечто серьезное. В то же время, по мнению Москвы, иначе выглядит ситуация на подконтрольных Украине атомных электростанциях - аналогичные ситуации там не получают освещения в отчетах Агентства.
