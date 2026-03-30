Россия в мае оценит отношение МАГАТЭ к ситуации на ЗАЭС, заявил Ульянов

ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Россия в мае оценит, изменило ли МАГАТЭ подход к освещению ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, после того, как российская сторона озвучила свои замечания к работе МАГАТЭ в марте, изменений пока не было.
"Но тут нужно иметь в виду, что Агентство, помимо еженедельных сводок, публикует свои более основательные доклады раз в три месяца, перед очередной сессией Совета Управляющих. Ближайшая состоится в июне, значит, в конце мая появится доклад. Безусловно, выводы мы сделаем. Если нас что-то не будет устраивать, мы, как всегда, в том числе публично, предъявим свои претензии Секретариату", - сказал Ульянов.
С сентября 2022 года на ЗАЭС на ротационной основе постоянно находятся эксперты МАГАТЭ, и вопрос о прекращении их работы не поднимается ни Агентством, ни Россией. Российская сторона считает их присутствие полезным, отмечается, что это способствовало прекращению ударов со стороны Украины по периметру станции.
Вместе с тем, российская сторона в марте отметила ряд претензий к работе персонала МАГАТЭ. Например, Москва считает, что Агентство уделяет много внимания мелким техническим проблемам, которые встречаются на любой АЭС по всему миру, но в случае с ЗАЭС они выставляются как нечто серьезное. В то же время, по мнению Москвы, иначе выглядит ситуация на подконтрольных Украине атомных электростанциях - аналогичные ситуации там не получают освещения в отчетах Агентства.