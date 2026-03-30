В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

"В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Улан-Удэ поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение трехлетнего ребенка с травмами, полученными в результате падения из окна четвертого этажа пятиэтажного дома на улице Лебедева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 3-летний малыш, будучи один в комнате, с помощью стула забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал на улицу. Мама в момент падения находилась в соседней комнате. Ребенок в больнице для обследования и оказания помощи. Семья благополучная, на учете не состоит, добавили в ведомстве.