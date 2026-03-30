В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

УЛАН-УДЭ, 30 мар - РИА Новости. Трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа в Улан-Удэ, пока мама была в соседней комнате, сообщило МВД по Бурятии.
"В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Улан-Удэ поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение трехлетнего ребенка с травмами, полученными в результате падения из окна четвертого этажа пятиэтажного дома на улице Лебедева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 3-летний малыш, будучи один в комнате, с помощью стула забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал на улицу. Мама в момент падения находилась в соседней комнате. Ребенок в больнице для обследования и оказания помощи. Семья благополучная, на учете не состоит, добавили в ведомстве.
Полицейские проводят проверку.
"Сейчас он находится в отделении анестезиологии и реанимации. У пострадавшего — сочетанная травма: черепно-мозговая и перелом бедренной кости. Врачи оказывают всю необходимую помощь, состояние маленького пациента крайне тяжелое", - сообщили в пресс-службе детской республиканской клинической больницы Бурятии.