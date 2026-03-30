Какие советские украшения вернутся в моду в 2026-м

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сегодня мы наблюдаем настоящий ренессанс советской эстетики в аксессуарах. Главные ювелирные тренды 2026 года уже подтверждают: крупные аксессуары, многослойность, готика — характерные черты советских украшений.

Какие именно советские сокровища заслуживают второго шанса? И как стильно интегрировать их в современные образы?

Бусы и браслеты — новый street-style

У каждой женщины в СССР были бусы. Тренд на массивные украшения для шеи можно увидеть не только в советском кино, но и на современных моделях.

Что искать:

стеклянные или пластиковые бусины;

яркие кислотные оттенки или пастельная гамма;

многослойность как главный принцип.

Как носить сейчас: с трендовым топом-бандо и минималистичной рубашкой, на контрасте с тотально черным, сочетать несколько нитей разной длины и фактур одновременно.

Кольца-маркизы — советский гламур

Кольца-маркизы, изящные украшения с вытянутыми овальными камнями — это подлинные произведения советской ювелирной школы, воплощение женственности и достатка той эпохи. Сегодня они переживают второе рождение.

Как комбинировать:

с хромированным маникюром — прозрачный лак или металлик подчеркнут винтажную форму;

на разных фалангах одной руки — распределите несколько колец для эффекта "я просто надела все самое ценное";

модели с геометрической огранкой выглядят особенно современно в сочетании с минималистичными образами.

Черненое серебро — готический шик по-советски

Эти украшения с затемненным матовым блеском были абсолютным хитом 70-80-х годов. Их секрет — в особой технике затемнения, которая подчеркивает рельеф и создает эффект старинного артефакта.

Что искать:

кольца со славянскими орнаментами — листья, цветы;

серьги-каффы с растительными мотивами;

массивные браслеты с тонкой гравировкой.

Как носить сейчас: с кожаными косухами и атласными юбками, в сочетании с двухслойными полупрозрачными топами, как контрастный акцент в минималистичных тотально черных образах.

Янтарь — возвращение "солнечного" тренда

Бусы, серьги и подвески из янтаря пару десятилетий считались откровенно старомодными. Но сегодня этот теплый камень с богатой текстурой находится на абсолютном пике популярности.

Что искать:

необработанные камни с естественными включениями;

массивные бусы.

Как носить сейчас: с вязаными и льняными образами в натуральной цветовой гамме, на контрасте с грубым денимом и кожаными куртками, как акцент в монохромных черно-белых сочетаниях или с оверсайз-рубашками.

Овальные подвески — магия натуральных камней

Лунный камень, нефрит, малахит, розовый кварц — эти природные минералы украшали овальные подвески на тонких цепочках, которые носили наши бабушки и великие женщины прошлого.

Как носить сейчас:

на кожаных шнурках вместо цепочек;

в многослойных комбинациях с другими кулонами;

как брошь на блейзере или пальто.

Самые модные камни:

розовый кварц — для нежных, романтичных образов;

лабрадор — с эффектом синего мерцания, очень благородно выглядит;

агат — для небанальных и оригинальных сочетаний.