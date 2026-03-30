18:00 30.03.2026
Какие советские украшения вернутся в моду в 2026-м
Сегодня мы наблюдаем настоящий ренессанс советской эстетики в аксессуарах. Главные ювелирные тренды 2026 года уже подтверждают: крупные аксессуары,... РИА Новости, 30.03.2026
Какие советские украшения вернутся в моду в 2026-м

© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкОбразцы летней одежды, сшитой из ивановской ткани, 1974 год
Образцы летней одежды, сшитой из ивановской ткани, 1974 год
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сегодня мы наблюдаем настоящий ренессанс советской эстетики в аксессуарах. Главные ювелирные тренды 2026 года уже подтверждают: крупные аксессуары, многослойность, готика — характерные черты советских украшений.
Какие именно советские сокровища заслуживают второго шанса? И как стильно интегрировать их в современные образы?

Бусы и браслеты — новый street-style

У каждой женщины в СССР были бусы. Тренд на массивные украшения для шеи можно увидеть не только в советском кино, но и на современных моделях.
Что искать:
  • стеклянные или пластиковые бусины;
  • яркие кислотные оттенки или пастельная гамма;
  • многослойность как главный принцип.
Как носить сейчас: с трендовым топом-бандо и минималистичной рубашкой, на контрасте с тотально черным, сочетать несколько нитей разной длины и фактур одновременно.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкСоветская киноактриса Зинаида Кириенко
Советская киноактриса Зинаида Кириенко

Кольца-маркизы — советский гламур

Кольца-маркизы, изящные украшения с вытянутыми овальными камнями — это подлинные произведения советской ювелирной школы, воплощение женственности и достатка той эпохи. Сегодня они переживают второе рождение.
Как комбинировать:
  • с хромированным маникюром — прозрачный лак или металлик подчеркнут винтажную форму;
  • на разных фалангах одной руки — распределите несколько колец для эффекта "я просто надела все самое ценное";
  • модели с геометрической огранкой выглядят особенно современно в сочетании с минималистичными образами.

Черненое серебро — готический шик по-советски

Эти украшения с затемненным матовым блеском были абсолютным хитом 70-80-х годов. Их секрет — в особой технике затемнения, которая подчеркивает рельеф и создает эффект старинного артефакта.
Что искать:
  • кольца со славянскими орнаментами — листья, цветы;
  • серьги-каффы с растительными мотивами;
  • массивные браслеты с тонкой гравировкой.
Как носить сейчас: с кожаными косухами и атласными юбками, в сочетании с двухслойными полупрозрачными топами, как контрастный акцент в минималистичных тотально черных образах.

Янтарь — возвращение "солнечного" тренда

Бусы, серьги и подвески из янтаря пару десятилетий считались откровенно старомодными. Но сегодня этот теплый камень с богатой текстурой находится на абсолютном пике популярности.
Что искать:
  • необработанные камни с естественными включениями;
  • массивные бусы.
Как носить сейчас: с вязаными и льняными образами в натуральной цветовой гамме, на контрасте с грубым денимом и кожаными куртками, как акцент в монохромных черно-белых сочетаниях или с оверсайз-рубашками.
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПродажа янтаря
Продажа янтаря

Овальные подвески — магия натуральных камней

Лунный камень, нефрит, малахит, розовый кварц — эти природные минералы украшали овальные подвески на тонких цепочках, которые носили наши бабушки и великие женщины прошлого.
Как носить сейчас:
  • на кожаных шнурках вместо цепочек;
  • в многослойных комбинациях с другими кулонами;
  • как брошь на блейзере или пальто.
Самые модные камни:
  • розовый кварц — для нежных, романтичных образов;
  • лабрадор — с эффектом синего мерцания, очень благородно выглядит;
  • агат — для небанальных и оригинальных сочетаний.
Сегодня, когда мода уходит от минимализма и люди ищут индивидуальность и историю в своем гардеробе, советские украшения становятся идеальным вариантом.
 
 
 
