На Украине заработала частная система ПВО, заявил министр обороны

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Украинский министр обороны Михаил Федоров утверждает, что на Украине уже работает первая частная система противовоздушной обороны.
В ноябре 2025 года занимавший на тот момент должность министра обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабмин принял порядок привлечения предприятий критической инфраструктуры к формированию групп противовоздушной обороны. Он сообщал, что действовать они будут в рамках единой системы управления воздушных сил.
"Частная ПВО уже работает… Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты. Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
По его словам, идет формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях.
"Все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время усилят противовоздушную оборону страны. Частная ПВО интегрирована в единую систему управления воздушных сил ВСУ и уже работает в ней", - добавил Федоров.
