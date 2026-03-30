17:33 30.03.2026 (обновлено: 17:43 30.03.2026)
Минобороны Турции отреагировало на новый инцидент с ракетой
Турция решительно ответит на любые угрозы ее территории и воздушному пространству, сообщается в полученном РИА Новости заявлении минобороны Турции после... РИА Новости, 30.03.2026
В мире, Турция, Инджирлик, Иран
Минобороны Турции: страна ответит на любую угрозу своей территории

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 30 мар – РИА Новости. Турция решительно ответит на любые угрозы ее территории и воздушному пространству, сообщается в полученном РИА Новости заявлении минобороны Турции после очередного инцидента со сбитой баллистической ракетой.
Средства ПВО нейтрализовали в понедельник баллистическую ракету, запущенную из Ирана, это уже четвертый случай с начала эскалации конфликта.
"Все необходимые меры будут приняты решительно и без сомнений в отношении любой угрозы территории Турции и ее воздушному пространству. Тщательно отслеживаем все события в регионе, ставя в приоритет национальную безопасность", - сообщило министерство.
Дополнительная система ЗРК Patriot будет установлена для защиты воздушного пространства Турции в провинции Адана, где находится база "Инджирлик", сообщило 18 марта министерство обороны страны. Еще один комплекс Patriot разворачивают в турецкой провинции Малатья, где расположена радиолокационная станция раннего предупреждения в Кюреджике.
Посол Ирана в Анкаре Мохаммед Хасан Хабибуллахзад ранее заявил, что Тегеран допускает возможность того, что ракеты, перехваченные Турцией, могли быть запущены третьими лицами.
В США удивились масштабу ответных ударов Ирана, пишут СМИ
Вчера, 16:47
 
