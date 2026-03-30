Россиян предупредили о схеме мошенников, в которую можно попасть в Турции

АНКАРА, 30 мар - РИА Новости. Российские туристы все чаще сталкиваются с мошенничеством при аренде суточных квартир в Аланье в Турции, где злоумышленники требуют предоплату и исчезают, рассказал РИА Новости представитель туристического сектора Бекир Долмуш.

« "Участились случаи мошенничества с суточными квартирами: туристов (из России в Аланье - ред.) просят внести предоплату, после чего связь с "арендодателями" прекращается", - сказал агентству Долмуш.

По оценке турагента, рост подобных схем связан с активным развитием онлайн-площадок и социальных сетей, где объявления о краткосрочной аренде публикуют без должной проверки. Он отметил, что туристы нередко ориентируются на более выгодные предложения, не проверяя их подлинность.

Долмуш также считает, что наибольшему риску подвержены путешественники, бронирующие жилье напрямую у частных лиц, минуя проверенные сервисы. Это, по его мнению, создает благоприятные условия для мошенников, особенно в высокий туристический сезон.