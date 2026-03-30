Россиян предупредили о схеме мошенников, в которую можно попасть в Турции
Российские туристы все чаще сталкиваются с мошенничеством при аренде суточных квартир в Аланье в Турции, где злоумышленники требуют предоплату и исчезают,... РИА Новости, 30.03.2026
2026-03-30T06:04:00+03:00
https://ria.ru/20260227/obman-2077035956.html
https://ria.ru/20260316/turtsija-2080963095.html
РИА Новости: россияне сталкиваются с мошенничеством при аренде квартир в Турции
АНКАРА, 30 мар - РИА Новости. Российские туристы все чаще сталкиваются с мошенничеством при аренде суточных квартир в Аланье в Турции, где злоумышленники требуют предоплату и исчезают, рассказал РИА Новости представитель туристического сектора Бекир Долмуш.
"Участились случаи мошенничества с суточными квартирами: туристов (из России в Аланье - ред.) просят внести предоплату, после чего связь с "арендодателями" прекращается", - сказал агентству Долмуш.
По оценке турагента, рост подобных схем связан с активным развитием онлайн-площадок и социальных сетей, где объявления о краткосрочной аренде публикуют без должной проверки. Он отметил, что туристы нередко ориентируются на более выгодные предложения, не проверяя их подлинность.
Долмуш также считает, что наибольшему риску подвержены путешественники, бронирующие жилье напрямую у частных лиц, минуя проверенные сервисы. Это, по его мнению, создает благоприятные условия для мошенников, особенно в высокий туристический сезон.
Представитель туристического сектора объяснил, что высокий спрос на суточные квартиры в курортных районах усиливает конкуренцию и способствует появлению новых схем обмана. В таких условиях, как полагает Долмуш, ключевым способом защиты остаются использование официальных платформ и тщательная проверка предложений.