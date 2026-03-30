Цыбульский доложил Путину о развитии Архангельской области
16:20 30.03.2026
Цыбульский доложил Путину о развитии Архангельской области
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства о развития экспорта в стране, РИА Новости, 30.03.2026
александр цыбульский
владимир путин
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1e/2083740073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_952df182827b2d64173dc31a171b7239.jpg
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства о развития экспорта в стране, а также об основных экономических показателях региона и реализации ключевых инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба правительства области.
Цыбульский, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", доложил главе государства о результатах работы в сфере несырьевого неэнергетического экспорта. "По итогам 2025 года его объем достиг 149 миллиардов долларов, увеличившись на 10%, при этом промышленный экспорт вырос на 18%", - сказал Цыбульский.
Также он отметил существенную переориентацию внешнеэкономических связей: около 86% поставок сегодня приходится на дружественные страны, среди которых Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия. Особенно динамично развивается экспорт в Индию – рост составил почти 30%.
Цыбульский также обозначил необходимость дальнейшей государственной поддержки экспортеров, включая расширение транспортных субсидий и работу по снижению торговых барьеров на перспективных рынках.
Президент обратил внимание на динамику промышленного производства в Архангельской области. Прирост в промышленности по итогам 2025 года оценивается в пределах 1%. По словам губернатора, снижение показателя связано с эффектом высокой базы предыдущего года, при этом в целом сохраняется положительная динамика. В 2024 году промышленность региона показала хороший результат: индекс промышленного производства составил 107,3% – это выше, чем в среднем по России.
"Сдержанная годовая динамика обусловлена снижением показателей в добывающем секторе, замедлением в ЦБП, недостаточными темпами роста в деревообработке. Валовой региональный продукт достиг порядка 890 миллиардов рублей. Регион демонстрирует рост по ключевым социально-экономическим показателям, включая увеличение объемов жилищного строительства", - говорится в сообщении.
Также глава региона отметил, что в регионе завершается создание межрегионального ортопедического центра на базе госпиталя для ветеранов войн. Проект реализуется при участии госкорпорации "Ростех" и фонда "Защитники Отечества".
Губернатор представил главе государства ряд ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Среди них – создание современного рыбного логистического комплекса в Архангельском морском порту, развитие лесопромышленного комплекса с локализацией производства оборудования, запуск новых судостроительных и судоремонтных мощностей, развитие IT-решений для лесной отрасли и промышленности.
В числе приоритетных задач, которые обсуждались на встрече, – расселение аварийного жилищного фонда. "За последние пять лет в регионе расселено 115 домов, новое жилье получили более 28 тысяч человек. Президент подчеркнул важность продолжения системной работы в этом направлении, отметив, что улучшение жилищных условий граждан остается одной из ключевых задач", - пояснили в правительстве.
