Цыбульский доложил Путину о развитии Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи с президентом России Владимиром Путиным

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства о развития экспорта в стране, а также об основных экономических показателях региона и реализации ключевых инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба правительства области.

Цыбульский, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт", доложил главе государства о результатах работы в сфере несырьевого неэнергетического экспорта. "По итогам 2025 года его объем достиг 149 миллиардов долларов, увеличившись на 10%, при этом промышленный экспорт вырос на 18%", - сказал Цыбульский.

Также он отметил существенную переориентацию внешнеэкономических связей: около 86% поставок сегодня приходится на дружественные страны, среди которых Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия. Особенно динамично развивается экспорт в Индию – рост составил почти 30%.

Цыбульский также обозначил необходимость дальнейшей государственной поддержки экспортеров, включая расширение транспортных субсидий и работу по снижению торговых барьеров на перспективных рынках.

Президент обратил внимание на динамику промышленного производства в Архангельской области. Прирост в промышленности по итогам 2025 года оценивается в пределах 1%. По словам губернатора, снижение показателя связано с эффектом высокой базы предыдущего года, при этом в целом сохраняется положительная динамика. В 2024 году промышленность региона показала хороший результат: индекс промышленного производства составил 107,3% – это выше, чем в среднем по России.

"Сдержанная годовая динамика обусловлена снижением показателей в добывающем секторе, замедлением в ЦБП, недостаточными темпами роста в деревообработке. Валовой региональный продукт достиг порядка 890 миллиардов рублей. Регион демонстрирует рост по ключевым социально-экономическим показателям, включая увеличение объемов жилищного строительства", - говорится в сообщении.

Также глава региона отметил, что в регионе завершается создание межрегионального ортопедического центра на базе госпиталя для ветеранов войн. Проект реализуется при участии госкорпорации "Ростех" и фонда "Защитники Отечества".

Губернатор представил главе государства ряд ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Среди них – создание современного рыбного логистического комплекса в Архангельском морском порту, развитие лесопромышленного комплекса с локализацией производства оборудования, запуск новых судостроительных и судоремонтных мощностей, развитие IT-решений для лесной отрасли и промышленности.