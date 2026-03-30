11:10 30.03.2026 (обновлено: 14:32 30.03.2026)
"Это подвело его". Произошедшее с Трампом из-за Ирана поразило Запад
Президента США Дональда Трампа подвело чутье в вопросе конфликта с Ираном, заявил бывший представитель Вашингтона при НАТО Иво Даалдер изданию Politico. РИА Новости, 30.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
сша
иво даалдер
дональд трамп
politico
бушерская аэс
https://ria.ru/20260330/tramp-2083698310.html
https://ria.ru/20260330/tramp-2083660979.html
https://ria.ru/20260330/tramp-2083659928.html
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Иво Даалдер, Дональд Трамп, Politico, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана, НАТО
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа подвело чутье в вопросе конфликта с Ираном, заявил бывший представитель Вашингтона при НАТО Иво Даалдер изданию Politico.
"До сих пор Трампу сходило с рук то, что он полагался на свою интуицию. <…> Но в вопросе Ирана это подвело его", — отмечает он.
США заняты взятием Ормузского пролива под контроль, заявил Трамп
По словам Даалдера, глава Белого дома не вникает в детали и не полагается на глубокий анализ и советы экспертов. Также экс-представитель США отметил, что недели ударов по исламской республике не привели к тем изменениям, на которые рассчитывал Трамп, а Тегеран, в свою очередь, перевернул ситуацию, нанося удары по странам Персидского залива и перекрыв Ормузский пролив, что привело к серьезным последствиям для всего мира.
"Тем самым Трамп, наконец, столкнулся с противником, который не желает подчиняться его прихотям", — подчеркнул Даалдер.
Трамп заявил, что новый лидер Ирана либо мертв, либо тяжело ранен
Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
В четверг Дональд Трамп объявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.
За день до этого газета The New York Times сообщила, что США передали ИРИ план урегулирования конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предложил снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер". Как передавал Press TV, Тегеран не принял план и выдвинул свои условия.
Трамп назвал новое руководство Ирана разумным
