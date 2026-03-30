"Это подвело его". Произошедшее с Трампом из-за Ирана поразило Запад

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа подвело чутье в вопросе конфликта с Ираном, заявил бывший представитель Вашингтона при НАТО Иво Даалдер изданию Politico.
По словам Даалдера, глава Белого дома не вникает в детали и не полагается на глубокий анализ и советы экспертов. Также экс-представитель США отметил, что недели ударов по исламской республике не привели к тем изменениям, на которые рассчитывал Трамп, а Тегеран, в свою очередь, перевернул ситуацию, нанося удары по странам Персидского залива и перекрыв Ормузский пролив, что привело к серьезным последствиям для всего мира.
"Тем самым Трамп, наконец, столкнулся с противником, который не желает подчиняться его прихотям", — подчеркнул Даалдер.
Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
В четверг Дональд Трамп объявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.
За день до этого газета The New York Times сообщила, что США передали ИРИ план урегулирования конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предложил снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер". Как передавал Press TV, Тегеран не принял план и выдвинул свои условия.
