"Это подвело его". Произошедшее с Трампом из-за Ирана поразило Запад

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президента США Дональда Трампа подвело чутье в вопросе конфликта с Ираном, заявил бывший представитель Вашингтона при НАТО Иво Даалдер изданию Politico.

"До сих пор Трампу сходило с рук то, что он полагался на свою интуицию. <…> Но в вопросе Ирана это подвело его", — отмечает он.

По словам Даалдера , глава Белого дома не вникает в детали и не полагается на глубокий анализ и советы экспертов. Также экс-представитель США отметил, что недели ударов по исламской республике не привели к тем изменениям, на которые рассчитывал Трамп, а Тегеран , в свою очередь, перевернул ситуацию, нанося удары по странам Персидского залива и перекрыв Ормузский пролив , что привело к серьезным последствиям для всего мира.

"Тем самым Трамп, наконец, столкнулся с противником, который не желает подчиняться его прихотям", — подчеркнул Даалдер.

Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.

В четверг Дональд Трамп объявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.