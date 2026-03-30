В рейтинг трудоустройства попали 12 подмосковных колледжей

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В национальный рейтинг трудоустройства выпускников вошли 12 колледжей Московской области, семь из них стали победителями в своих категориях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рейтингование проходило по 24 приоритетным отраслям экономики. Итоговые списки были опубликованы на портале "Работа России" в рамках нацпроекта "Кадры". Рейтингуют учебные заведения на основе двух показателей: доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной заработной платы выпускников на второй год после выпуска.

Как подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев, в Подмосковье более половины выпускников девятых классов после школы поступают в колледжи и техникумы, чтобы получить прикладные, востребованные специальности.

"Подготовка кадров для ключевых отраслей экономики, медицины, образования и так далее – одна из важнейших задач, которые ставит перед нами президент. Поэтому мы в Подмосковье активно участвуем в федеральном проекте “Профессионалитет”, модернизируем колледжи, оснащаем их современным оборудованием, привлекаем опытных преподавателей. В процессе обучения ребята могут проходить практику на предприятиях-партнерах. А потом – остаться там работать", – приводит пресс-служба регправительства слова Воробьева.

Глава региона отметил важность того, что после двух лет после окончания колледжей 90% выпускников трудоустроены.

"Кроме того, подмосковные колледжи, а также филиалы образовательных учреждений, расположенных на территории региона, занимают лидирующие позиции в национальном рейтинге трудоустройства выпускников. Это и Жуковский авиационный техникум в сфере машиностроения, Московский областной политехнический колледж в атомной отрасли, и училище олимпийского резерва в Щелкове. Будем стараться и дальше создавать все условия, чтобы ребята получали качественное образование, могли найти себя в жизни и профессии", – сказал Воробьев.

Победителями рейтинга стали Ногинский колледж, Ожерельевский железнодорожный колледж, Губернский колледж, Московский областной политехнический колледж, Звенигородский финансово-экономический колледж, Училище олимпийского резерва №2 (Звенигород) и Государственное училище олимпийского резерва (Щелково).

Также пять учебных заведений вошли в тройку лидеров в своих категориях. Это Авиационный техникум имени В.А. Казакова в Жуковском, Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт, Училище олимпийского резерва №3 в Химках; филиал "Ракетно-космическая техника" Московского Авиационного Института в Химках, Физико-технический колледж города Долгопрудный.